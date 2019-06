¿Sabías que Júpiter estará tan cerca de la Tierra este lunes 10 de junio de 2019 que podrás verlo a simple vista?

Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos. Recibe su nombre del dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega).

Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del sistema solar, con una masa casi dos veces y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y tres veces mayor que la de Saturno, además de ser según wp, en cuanto a volumen, 1317 veces más grande que la Tierra). También es el planeta más antiguo del sistema solar, siendo incluso más antiguo que el sol; este descubrimiento fue realizado por investigadores de la universidad de Münster en Alemania.

Los amantes de la astronomía tienen la noche de este lunes una oportunidad sin igual de echar un vistazo a Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, ya que se encontrará en su momento más grande y brillante en cinco años. Será una luminosa joya a simple vista. Pero si además uno puede echar mano de unos prismáticos o un pequeño telescopio de aficionado podrá contemplar sus cuatro lunas más grandes sin problemas, según ABC: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. ¡E incluso quizás vislumbrar un indicio de las nubes con bandas que rodean el planeta!

Esta maravilla es debida a que Júpiter alcanzará su oposición, lo que significa que estará en un punto diametralmente opuesto al Sol desde nuestra perspectiva. De esta forma, estará bien iluminado, siendo visible del atardecer al amanecer, según informa la revista Sky&Telescope.

La oposición también significa que Júpiter se encontrará en su punto más cercano a la Tierra en su ciclo orbital, a unos 640 millones de kilómetros. De esta forma, estará casi 18 millones de kilómetros más cerca que durante la oposición del año pasado, por lo que su brillo superará al de la cercana estrella Antares, señala National Geographic.

Júpiter no tiene una superficie sólida, es puro gas. Sus complejos cambios atmosféricos hacen que uno nunca sepa exactamente lo que va a encontrar cuando lo mira. Quienes tengan telescopios más grandes podrán ver la famosa Gran Mancha Roja conforme el planeta gire sobre su eje. Esta tormenta ciclónica tiene el tamaño aproximado de la Tierra y lleva en marcha tres siglos.

En el ecuador de Júpiter hay vientos de más de 400 kilómetros por hora y su atmósfera externa está a temperaturas de -108º C. A pesar de su enorme tamaño, en este planeta hay días que apenas duran diez horas.

Y si deseas ver el planeta con más detalle no te pierdas las magníficas imágenes conseguidas por la nave espacial Juno de la NASA.

