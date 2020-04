No estamos solos: el Pentágono desclasifica 3 vídeos oficiales de OVNIS que aterran en las redes

Tres avistamientos objetos voladores no identificados (OVNI) fueron desclasificados por el Pentágono este lunes 27 de abril de 2020.

La publicación de los vídeos después de años de polémica, y según el organismo norteamericano «publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como «no identificado».

Los vídeos permiten ver a los objetos que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas. Dos de estos contienen las reacciones de los miembros del servicio que muestran todo su asombro ante la velocidad con la que viajan los objetos. Una voz inc´redula especula que puede ser un dron.

Los eventos fueron registrados, uno en 2004 y los otros dos en 2015. El primero había sido compartido en 2007, por uno de los tripulantes presentes en la escena, posteriormente fue compartido junto a los otros dos por To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

En las redes sociales las imágenes se volvieron tendencia por la serie de acontecimientos que están acompañando este 2020. Sobre todo por la llegada del coronavirus y ahora por la confirmación de la posible presencia de ovnis en nuestro planeta.