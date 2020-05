NASA: el ‘Crew Dragon’, preparado para hacer historia espacial

El ‘Crew Dragon’ ya apunta al cielo, ansiosos por hacer historia.

Un cohete Falcon 9 con la nave espacial Crew Dragon a bordo, ambos fabricados por Space X, fue elevada el 21 de mayo a una posición vertical en la plataforma de lanzamiento en el Complejo de lanzamiento 39A.

El cohete está listo mientras continúan los preparativos para la misión Demo-2, en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La misión Demo-2 de la NASA es el primer lanzamiento con astronautas de la nave espacial Crew Dragon y el cohete Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional como parte de la contratación de la agencia con el sector privado de los vuelos tripulados a la baja órbita terrestre.

Esta prueba de vuelo servirá como una demostración de extremo a extremo del sistema de transporte de la tripulación SpaceX. Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley tienen previsto su lanzamiento el miércoles 27 de mayo, desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, informa la NASA.

Se trata del primer lanzamiento de astronautas estadounidenses en un cohete ‘made in USA’ y desde el suelo norteamericano a la órbita terrestre baja, desde la conclusión del programa del transbordador espacial en 2011.

One step closer to launch! 🚀

The @SpaceX Falcon 9 rocket and Crew Dragon are now on the launch pad ahead of liftoff, which is slated for May 27 at 4:33 pm ET. The mission will mark the first time astronauts have launched from U.S. soil since 2011: https://t.co/6ZixIS3upc pic.twitter.com/DOjQRqUp2g

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 21, 2020