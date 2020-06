Un lago creado por un meteorito deja atónitos a los científicos al volverse rosa

Asombroso. El color del agua en el lago Lonar, ubicado en el estado indio de Maharashtra y formado después que un meteorito golpeara la Tierra hace unos 50.000 años, ha cambiado repentinamente a rosa.

El fenómeno ha suscitado un debate entre científicos y amantes de la naturaleza sobre la causa de tal fenómeno.

Ubicado a unos 500 kilómetros de Mumbai, esta cuenca lacustre de agua salada es un sitio de patrimonio geográfico nacional y un centro turístico popular.

En los últimos días, numerosos usuarios han compartido en las redes sociales imágenes del inusual color de sus aguas.

Expertos consultados por medios indios señalan que no es la primera vez que ocurre ese cambio de color, solo que en esta ocasión es más evidente.

Suddenly the waters of world famous Lonar Lake turned pink.whats going on? @ParveenKaswan pic.twitter.com/2sg0TIW3nF

— Nandan Daga (@mrdagajee) June 10, 2020