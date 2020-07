Publican las fotos más cercanas que se han tomado al Sol y se desvelan unas «hogueras» nunca antes vistas

La sonda Solar Orbiter (SolO) ha permitido a la Humanidad estar más cerca que nunca del Sol.

Nunca antes una cámara se había acercado tanto a su superficie y ahora podemos apreciar fulguraciones jamás vistas.

Fueron captadas por la Agencia Espacial Europea (ESA) -que se lanzó a principios de este año- y las tomó a solo 77 millones de kilómetros de la superficie de nuestra estrella, lo más próximo que una cámara ha estado del astro.

Entre las cosas asombrosas que la sonda ha revelado están pequeñas «hogueras», que una millonésima del tamaño de las habituales tormentas que los telescopios terrestres captan habitualmente.

Sin embargo, no está claro si estas versiones en miniatura están controladas por los mismos mecanismos que otras erupciones solares.

No obstante, se cree que estas pequeñas erupciones podrían estar involucradas en el misterioso proceso de calentamiento que hace que la atmósfera exterior de la estrella, o corona, sea mucho más caliente que su superficie.

«Existe una teoría presentada por el gran físico estadounidense Eugene Parker, quien conjeturó que si tuvieras una gran cantidad de hogueras diminutas, esto podría explicar un mecanismo de calentamiento omnipresente que podría calentar la corona».

