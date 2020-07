Los científicos diseñan un plan para desvelar si el planeta Nueve es un agujero negro

El gran misterio del planeta Nueve está próximo a resolverse.

Los científicos de Harvard y la BHI (Black Hole Initiative) desarrollaron un nuevo método para determinar la verdadera naturaleza del hipotético planeta Nueve del Sistema Solar.

El documento, aceptado en The Astrophysical Journal Letters, destaca la capacidad del futuro telescopio LSST (siglas de Legacy Survey of Space and Time), que operará desde Chile a partir de 2022, para observar destellos de acreción, cuya presencia podría probar o descartar el Planeta Nueve como un agujero negro primordial.

Avi Loeb, director del Instituto de Astronomía de Harvard, junto con el estudiante Amir Siraj, desarrollaron el nuevo método para buscar agujeros negros en el sistema solar exterior, basado en los destellos que resultan de la perturbación de cometas interceptados.

El estudio sugiere que el LSST tiene la capacidad de encontrar agujeros negros mediante la observación de destellos de acreción resultantes del impacto de pequeños objetos de la nube de Oort.

«En la vecindad de un agujero negro, los cuerpos pequeños que se acercan a él se derriten como resultado del calentamiento desde la acumulación de gas de fondo del medio interestelar hacia el agujero negro», dijo Siraj en un comunicado.

«Una vez que se derriten, los cuerpos pequeños están sujetos al bloqueo mareal por el agujero negro, seguido de la acreción del objeto por el efecto mareal en el agujero negro«, añadió.

Loeb agregó que “debido a que los agujeros negros son intrínsecamente oscuros, la radiación que emite la materia en su camino hacia la boca del agujero negro es nuestra única forma de iluminar este ambiente oscuro».

Las futuras búsquedas de agujeros negros primordiales podrían basarse en el nuevo cálculo.

«Este método puede detectar o descartar agujeros negros atrapados en masa de planetas en el borde de la nube de Oort, o alrededor de cien mil unidades astronómicas», dijo Siraj.

«Podría ser capaz de establecer nuevos límites en la fracción de materia oscura contenida en los agujeros negros primordiales».