La NASA graba por accidente un «demonio» de polvo en Marte

Un “demonio” de polvo fue grabado corriendo por la superficie de Marte.

Curiosity, la misión espacial Mars Science Laboratory de la NASA, publicó nuevas imágenes sobre el planeta rojo que dejaron sorprendidos a gran parte de los expertos de la agencia espacial estadounidense.

La misión, que lleva instalada en Marte desde 2012, fue capaz de captar un «diablo» de polvo en el cráter Gale, un fenómeno que se produce por las altas temperaturas y con el que el rover se ha cruzado mientras exploraba la ladera del Monte Sharpdurant el día marciano 2847.

«El diablo está en los detalles. Si miras de cerca, puedes ver el remolino de polvo que se mueve por la superficie de Marte. Estoy atento a este en un esfuerzo por entender más sobre el clima en el Planeta Rojo», han indicado desde la cuenta oficial de Twitter del rover Curiosity.

La NASA ha comunicado que las imágenes corresponden a la «temporada de viento» en el cráter Gale, ya que en el planeta está llegando la estación de verano, lo que provoca un mayor calentamiento de la superficie que implica vórtices convectivos más fuertes que son capaces de levantar polvo de la superficie.

The devil's in the details. If you look closely, you can see a dust devil moving across the surface of Mars. I keep an eye out for these in an effort to understand more about weather on the Red Planet. https://t.co/rx1vZ0n36q pic.twitter.com/8zpCJcgRzK

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) August 27, 2020