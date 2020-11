China manda a la Luna a su misión Chang’e-5 para traer muestras extraterrestres

China da un importante paso en su carrera espacial.

El régimen asiático lanzó este 24 de noviembre una sonda espacial para recabar y traer muestras de la Luna, en el primer intento del país para recuperar muestras de un cuerpo extraterrestre.

Un cohete Larga Marcha-5, con la sonda lunar Chang’e-5 a bordo, despegó del Centrde Lanzamiento Espacial de Wenchang, en la isla de Hainan, al sur del país.

También es la primera misión recolectora de muestras lunares desde el final del programa Apolo de la NASA y de la misión del Luna 24 soviético en 1976.

Se espera que la Chang’e-5, compuesta por un orbitador, un aterrizador, un módulo de ascenso y un dispositivo de regreso, con una masa total de despegue de 8,2 toneladas, traiga de vuelta unos dos kilogramos de muestras lunares a la Tierra.

La misión se prolongará durante más de 20 días.

Los objetivos científicos de la misión Chang’e-5 incluyen la investigación de la zona de alunizaje para obtener datos de análisis en el sitio relacionados con las muestras lunares, así como un análisis de laboratorio sistemático y de largo plazo de las muestras lunares.

El sitio de alunizaje de la Chang’e-5 será la región noroccidental de Oceanus Procellarum, también conocido como Océano de las Tormentas, en la cara visible de la Luna.

La misión ayudará a promover el desarrollo científico y tecnológico de China y sentará una importante bases para futuros alunizajes tripulados y exploración del espacio profundo de China, dijo Pei Zhaoyu, subdirector del Centro de Exploración Lunar y Programa Espacial de la Administración Nacional del Espacio de China, citado por Xinhua.

A giant leap for China's space exploration. China Tuesday launched a spacecraft to collect and return samples from the moon, the country's 1st attempt to retrieve samples from an extraterrestrial body. #LunarProbe pic.twitter.com/sxLQsrEJAX

— China Xinhua News (@XHNews) November 24, 2020