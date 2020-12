EEUU lanza su satélite espía tras largos meses de retraso

Estados Unidos tendrá un ojo más en el espacio.

La nación norteamericana lanzó el satélite espía NROL-44 a la órbita geoestacionaria con meses de retraso, en el primer despegue desde la renombrada Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

Superando los problemas de hardware y con la plataforma de lanzamiento de intentos previos de lanzamiento en agosto y septiembre, el satélite despegó con una versión pesada de 71 metros de altura del cohete Delta IV, dotado con tres motores de hidrógeno que producen un empuje equivalente a 51 millones de caballos de fuerza.

NROL-44 es una carga clasificada para la NRO (National Reconnaissance Office), propietaria de la flota de satélites espía del gobierno de Estados Unidos.

🚀 LIFTOFF of the United Launch Alliance #DeltaIVHeavy rocket carrying the #NROL44 mission for the @NatReconOfc! pic.twitter.com/T9jDxoIop6

— ULA (@ulalaunch) December 11, 2020