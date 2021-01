Un cosmonauta toma una fotografía de un espectacular arcoíris espacial

Una fotografía tomada desde el espacio permitió observar un espectacular arcoíris.

El cosmonauta Sergey Kud-Sverchkov, tripulante ruso en la Estación Espacial Internacional, ha captado en fotografía el fantástico un arcoíris en el espacio.

La imagen muestra a la vez el efecto óptico combinado de la aurora boreal, el límite de la atmósfera de la Tierra y el amanecer, adornado con el fondo que ofrece la Vía Láctea y la Estación Espacial Internacional en primer término.

«Hermoso, ¿no?» escribe Kud-Sverchkov junto a la imagen difundida este 12 de enero en su cuenta de Twitter.

A true space rainbow: the northern lights, the limb of the Earth, the Milky Way, sunrise and the International @Space_Station. Beautiful, isn't it? Set off for a short night trip in orbit in the coming publications.

📸 Photo taken in one shot (24mm f1.4, ISO 12800 1.3sec). pic.twitter.com/LkdLZSGQIx

— Sergey Kud-Sverchkov (@KudSverchkov) January 12, 2021