La NASA detecta una misteriosa señal de radio procedente de Ganimedes

Es una pregunta inevitable y el genial y ya fallecido de Stephen Hawking se la hacía con fcuencia: ¿Por qué la Vía Láctea no está llena de vida?

En una de sus muchas conferencias, titulada «La vida en el Universo» y cuyo texto íntegro aparece en su página web, Hawking presentaba la cuestión de esta forma:

«Me gustaría especular un poco sobre el desarrollo de la vida en el Universo y, en particular, sobre el desarrollo de la vida inteligente. Incluiré en ella a la raza humana, aunque una buena parte de su comportamiento a lo largo de la Historia ha sido bastante estúpido y no ha ido dirigido a favorecer la supervivencia de la especie».

El científico arrancaba su razonamiento preguntándose por la probabilidad de que la vida exista en otros lugares del Universo y, de ser así, cómo podría desarrollarse, tanto en el presente como en el futuro.

Pues el asunto se pone otra vez en primer plano, porque la sonda de la misión Juno de la NASA ha detectado por primera vez una señal de radio que procede de Ganimedes, una de las lunas de Júpiter.

Patrick Wiggins, uno de los embajadores de la agencia estadounidense en el estado de Utah, declaró que la señal no tiene origen alienígena, afirmando que «es más de una función natural».

La señal fue registrada durante solo 5 segundos, mientras el aparato se estaba desplazando a una velocidad de 50 kilómetros por segundo por la región polar de Júpiter, donde las líneas de su campo magnético se conectan con Ganimedes.

Medios locales recogen que el fenómeno fue provocado por electrones que oscilan a un ritmo menor del que giran, lo que provoca que amplifiquen ondas de radio muy rápidamente.

La sonda fue lanzada el 5 de agosto de 2011 y entró en la órbita de Júpiter el 4 de julio de 2016 para estudiar la formación y el desarrollo del planeta.

«Juno observará la gravedad y campos magnéticos de Júpiter, dinámica atmosférica y composición y evolución».

EL GIGANTESCO GANIMEDES

La gigante y esplendorosa Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, posee la peculiaridad de mostrar dimensiones incluso mayores que algunos planetas del Sistema Solar

De no ser porque no gira alrededor del Sol sino del gigante gaseoso, podríamos considerarlo otro planeta más, pero hasta entonces, no dejará de ser un satélite natural: