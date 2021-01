La Tierra sufrirá un punto de inflexión de temperatura en 30 años

La Tierra está en un proceso de cambio irreversible que tendrá un importante punto de inflexión en las próximas décadas.

La capacidad de las plantas para absorber un tercio de las emisiones de CO2 de origen humano a través de las plantas puede reducirse a la mitad en dos décadas al ritmo actual de calentamiento.

Utilizando más de dos décadas de datos de torres de medición en todos los biomas importantes del mundo, un equipo de científicos ha identificado un punto crítico de inflexión de temperatura más allá del cual la capacidad de las plantas para capturar y almacenar carbono atmosférico, un efecto acumulativo conocido como el «sumidero de carbono terrestre» disminuye a medida que las temperaturas continúan aumentando. Los hallazgos se publican en Science Advances.

La biosfera terrestre realiza gran parte de la «respiración» de la Tierra, intercambiando dióxido de carbono y oxígeno.

Los ecosistemas de todo el mundo extraen dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y lo liberan a la atmósfera a través de la respiración de microbios y plantas. Durante las últimas décadas, la biosfera generalmente ha absorbido más carbono del que ha liberado, lo que mitiga el cambio climático.

Pero a medida que las temperaturas récord continúan extendiéndose por todo el mundo, es posible que esto no continúe.

Los investigadores de NAU (North Arizona University), Centro de Investigación Climática Woodwell y la Universidad de Waikato han detectado un umbral de temperatura más allá del cual la absorción de carbono de las plantas se ralentiza y la liberación de carbono se acelera.

«La Tierra tiene una fiebre en constante crecimiento y, al igual que el cuerpo humano, sabemos que cada proceso biológico tiene un rango de temperaturas en las que se desempeña de manera óptima y por encima de las cuales la función se deteriora», dijo Duffy en un comunicado. «Entonces, queríamos preguntar, ¿cuánto pueden soportar las plantas?»

Este estudio es el primero en detectar un umbral de temperatura para la fotosíntesis a partir de datos de observación a escala global.

Si bien los umbrales de temperatura para la fotosíntesis y la respiración se han estudiado en el laboratorio, los datos de Fluxnet brindan una ventana a lo que los ecosistemas de la Tierra están experimentando realmente y cómo están respondiendo.

«Sabemos que la temperatura óptima para los humanos se encuentra alrededor de 37 grados Celsius, pero nosotros en la comunidad científica no sabíamos cuáles eran esos óptimos para la biosfera terrestre», dijo Duffy.

Los resultados fueron alarmantes. Los investigadores encontraron que los «picos» de temperatura para la absorción de carbono (18 grados C para las plantas C3 más extendidas y 28 grados C para las plantas C4) ya se están superando en la naturaleza, pero no vieron ningún control de temperatura en la respiración.

Esto significa que en muchos biomas, el calentamiento continuo hará que la fotosíntesis disminuya mientras que las tasas de respiración aumentan exponencialmente, inclinando el equilibrio de los ecosistemas desde el sumidero de carbono hasta la fuente de carbono y acelerando el cambio climático.