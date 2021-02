La Agencia Espacial Europea incluirá personas con discapacidad al cuerpo de astronautas

La Agencia Espacial Europea (ESA) podrá dar un salto hasta la luna… en materia de inclusión.

Por primera vez en 11 años, la agencia busca nuevos astronautas. Estos reclutas trabajarán junto con los astronautas existentes y por primera vez se contempla la incorporación de discapacitados físicos.

El plazo de admisión de solicitudes se abrirá el 31 de marzo de 2021. La ESA «anima encarecidamente a las mujeres a postularse», porque busca ampliar la diversidad de género en sus filas.

El director general de la ESA, Jan Wörner, dice: «Gracias a un fuerte mandato de los Estados miembros de la ESA en Space19 +, nuestro Consejo Ministerial en 2019, Europa está ocupando su lugar en el corazón de la exploración espacial.

Para llegar más lejos de lo que hemos hecho antes, necesitamos mirar más ancho que nunca.

Este proceso de contratación es el primer paso y espero ver a la agencia desarrollarse en todas las áreas de exploración e innovación espacial, con nuestros socios internacionales, en los próximos años «.

«Representar a todas las partes de nuestra sociedad es una preocupación que nos tomamos muy en serio«, dice en un comunicado David Parker, Director de Exploración Humana y Robótica de la ESA.

«La diversidad en la ESA no solo debe abordar el origen, la edad, los antecedentes o el género de nuestros astronautas, sino también quizás discapacidades físicas. Para hacer realidad este sueño, junto con el reclutamiento de astronautas, estoy lanzando el Parastronaut Faasibility Project, una innovación cuyo momento ha llegado».

La vacante se extiende desde el 31 de marzo hasta el 28 de mayo de 2021 y la ESA solo considerará las solicitudes enviadas al sitio web de ESA Career dentro de esas ocho semanas. Después de eso, comenzará el proceso de selección de seis etapas, que se espera que se complete en octubre de 2022.

