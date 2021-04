El helicóptero Ingenuity de la NASA sobrevuela con éxito la superficie de Marte

La NASA logró un importante paso en su trayectoria espacial.

El helicóptero Ingenuity hizo historia este 19 de abril en Marte, al ser la primera nave en lograr un vuelo controlado y motorizado en un planeta más allá de la Tierra.

Una cámara en el rover Perseverance, que desplegó el pequeño helicóptero de 1,8 kilos de peso en el cráter Jezero de Marte, registró en imágenes tomadas desde 60 metros de distancia cómo Ingenuity movía las palas de sus rotores y posteriormente se encontraba suspendido en el aire.

El vuelo en una atmósfera 140 veces menos densa que la de la Tierra es posible gracias al doble juego de aspas del helicóptero que giran a 2.500 revoluciones por minuto.

Las imágenes, que presentan un vuelo estacionario de unos segundos. han sido distribuidas por la cuenta en Twitter de la misión.

Asimismo, la emisión en directo por la NASA de las operaciones de vuelo ha incluido una imagen de la sombra proyectada en el suelo por el helicóptero (arriba), tomada por la cámara que lleva alojada en su parte inferior.

🚁🔴 LIVE: Today’s the day! Join the Ingenuity #MarsHelicopter team now in mission control as they receive data in real time and find out if the first flight on another planet was successful: https://t.co/0r5Q22ryUC

— NASA (@NASA) April 19, 2021