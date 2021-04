El helicóptero Ingenuity logra fotografiar al rover Perseverance paseando por Marte

El helicóptero Ingenuity de la NASA sigue alcanzando nuevos hitos espaciales.

Tras realizar dos vuelos de forma independiente y capturar una imagen de la sombra que proyecta en el suelo con su cámara de navegación en blanco, ahora tomó una foto desde el aire del rover Perseverance.

Perseverance es visible en la esquina superior izquierda de una de las imágenes aéreas a color de la superficie del cráter Jezero que tomó el helicóptero Ingenuity, informa el JPL (Jet Propulsion Laboratory) que opera la misión.

En una ampliación de la imagen (arriba), se aprecia la estructura y detalles del rover, que sirve de estación de comunicaciones entre el helicóptero y el control de la misión en la Tierra.

Cuando Ingenuity tomó esa imagen, el helicóptero volaba a una altitud de cinco metros y aproximadamente a 85 metros de distancia del rover. Ingenuity está realizando los primeros vuelos a motor de una aeronave en otro mundo.

I spy with my little eye…a rover.🧐

See if you can spot @NASAPersevere in this image taken by the #MarsHelicopter during its third flight on April 25, 2021. Ingenuity was flying at an altitude of 16 ft (5 m) and ~279 ft (~85 m) from the rover at the time. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/krf1jBs3cY

— NASA JPL (@NASAJPL) April 28, 2021