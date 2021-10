Cambian el váter de la nave espacial Space X tras detectar peligrosas fugas

Una misión espacial se puso en peligro, debido a un váter.

Endurance, la cápsula Crew Dragon más moderna de SpaceX, probará tecnología antifugas de orina en su inodoro en su viaje con cuatro astronautas rumbo a la Estación Espacial este 31 de octubre.

Tales filtraciones ocurrieron en el vuelo más reciente de Crew Dragon, Inspiration4, que envió al multimillonario Jared Isaacman y otros tres ciudadanos privados a la órbita terrestre el mes pasado a bordo de la cápsula Resilience. Las inspecciones posteriores al aterrizaje revelaron que un tubo conectado al tanque de almacenamiento de un inodoro se había soltado durante el vuelo de tres días.

El tubo desacoplado «permitió que la orina no entrara en el tanque de almacenamiento sino, esencialmente, en el sistema de ventilación», dijo Bill Gerstenmaier, vicepresidente de confiabilidad de construcción y vuelo en SpaceX.

Tras esa revelación, SpaceX y la NASA se preguntaron si un problema similar había afectado a la misión Crew-2, que llegó a la estación espacial en abril y está programada para concluir la próxima semana. Entonces, los astronautas en el laboratorio en órbita revisaron el Endeavour, el Crew Dragon utilizado para Crew-2, y también encontraron algunos signos de pérdida de orina en esa cápsula, dijo Gerstenmaier.

Las filtraciones no parecen ser un gran problema. Las dos tripulaciones que volaron a bordo de esas cápsulas no notaron el problema durante sus vuelos, y los análisis sugieren que el Endeavour no sufrió daños por corrosión que podrían complicar su regreso a la Tierra, dijo Gerstenmaier (aunque se necesita hacer un poco más de trabajo aquí sobre el terreno para reafirmar esta última conclusión).

Aún así, SpaceX decidió tomar medidas preventivas antes de su próximo vuelo de astronautas, porque la fuga de orina es algo que generalmente se debe evitar.

«Para Crew-3, hemos solucionado este problema en el tanque esencialmente haciendo una estructura completamente soldada sin juntas que puedan desprenderse y desconectarse», dijo Gerstenmaier.

SpaceX tiene un contrato multimillonario con la NASA para transportar astronautas de la agencia desde y hacia la estación espacial con Crew Dragon y el cohete Falcon 9 de la compañía. Como su nombre indica, Crew-3 será la tercera misión operativa que SpaceX vuela bajo ese acuerdo. La compañía también lanzó un vuelo de prueba con tripulación de dos meses al laboratorio en órbita, llamado Demo-2, en el verano de 2020.