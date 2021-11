Los científicos piden un telescopio gigante que les ayude a buscar ‘gemelos’ de la Tierra

La búsqueda de los ‘gemelos’ de la Tierra está entre las prioridades astrofísicas para financiar en los próximos años, según lo desvela un informe de la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine de EEUU.

Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics para la década de 2020 se basó en la comunidad astronómica a través de cientos de documentos técnicos, encuentros virtuales y el asesoramiento de 13 subpaneles durante varios años para producir sus recomendaciones.

El informe presenta un plan visionario para que astrónomos y astrofísicos persigan «el descubrimiento y la exploración de planetas habitables», y también se centren en mejorar la comprensión del universo dinámico y cambiante y, como tercera prioridad estudiar qué impulsa la formación de galaxias. Recomienda un ambicioso programa de inversiones de (que incluyen un nuevo telescopio espacial de 11.000 millones de dólares), cambiar la forma en que se desarrollan y maduran las grandes misiones espaciales estratégicas y lograr amplias capacidades científicas.

El informe propone que se priorice «identificar y caracterizar planetas similares a la Tierra fuera de este sistema solar, con el objetivo final de obtener imágenes de mundos potencialmente habitables».

También se apuesta por abrir nuevas ventanas sobre el universo dinámico: «explorar la naturaleza de los agujeros negros y las estrellas de neutrones, y los eventos explosivos que los originaron, y comprender lo que sucedió en los primeros momentos del nacimiento del universo».

Finalmente, se subraya la investigación futura de los impulsores del crecimiento de las galaxias con el fin de «revolucionar la comprensión de los orígenes y la evolución de las galaxias, desde las redes de gas que las alimentan hasta la formación de estrellas».