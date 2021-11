Misión ‘suicida’ para salvar la Tierra: la NASA lanza una sonda contra un asteroide para desviarlo

Es una pesadilla recurrente.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó este miércoles con la sonda DART (Double Asteroid Redirection Test) de la NASA, marcando el inicio de la primera prueba de una misión de defensa de la Tierra que evaluará los efectos de un impacto intencionado en un asteroide.

El lanzamiento tuvo lugar a las 6:21 UTC desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California (EE.UU.).

Poco después de su despegue, las etapas del cohete se separaron para permitir que la segunda etapa se pusiera en órbita de estacionamiento. Desde allí, el motor de la etapa volverá a encenderse para enviar a DART a una órbita de escape de la Tierra. La sonda se dirigirá al pequeño asteroide lunar Dimorphos, que orbita alrededor de un asteroide más grande llamado Didymos. Según las previsiones de la NASA, lo alcanzará en unos 10 meses, poniendo a prueba la capacidad de un impacto cinético para modificar la trayectoria orbital de un asteroide.

Según la NASA, Dimorphos representa un «campo de ensayo perfecto», dado que un cambio en su órbita no podría amenazar a la Tierra, ya que el asteroide, de unos 160 metros de diámetro, nunca cruza la órbita del planeta.

«Si bien ningún asteroide conocido de más de 140 metros tiene una probabilidad significativa de impactar contra la Tierra durante los próximos 100 años, solo un 40 % de aquellos asteroides han sido descubiertos en octubre de 2021», explica la NASA.

De este modo, la capacidad de alterar la trayectoria de un asteroide determina si se podrá alejar un eventual asteroide que amenazara el planeta. «No queremos estar en una situación cuando hay un asteroide que se dirige hacia la Tierra y tenemos que probar este tipo de capacidad», dijo Lindley Johnson de la NASA.

If only the dinosaurs had a space program. 🦖🦕☄️

The #DARTMission is doing something that’s never been done. The goal? To crash into the moonlet of a binary asteroid system. The reason? To test if kinetic impact is an effective #PlanetaryDefense method. https://t.co/0YPTJKV2Rl pic.twitter.com/SmSr3kK3kj

