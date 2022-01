Elon Musk: «Hay un 100% de posibilidades que los humanos nos extingamos, si no logramos instalarnos en otros planetas»

No es broma.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, afirma que todas las especies de la Tierra tienen un «100% de posibilidades» de desaparecer, en un evento de extinción masiva, a menos que los humanos se conviertan en multiplanetarios.

El empresario hizo la afirmación este 16 de enero de 2022 en su cuenta de Twitter:

«Hay un 100% de posibilidades de que todas las especies se extingan debido a la expansión del Sol, a menos que la humanidad se haga a la vida multiplanetaria».

There is a 💯 chance of *all* species extinction due to expansion of the sun, unless humanity makes life multiplanetary

— Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2022