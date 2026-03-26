El CERN recrea el momento exacto de la sopa primordial del Universo tras el Big Bang

Visualiza una sopa burbujeante a un billón de grados, tan densa que las partículas fundamentales giran en remolinos.

Eso es lo que han logrado científicos del CERN en el Gran Colisionador de Hadrones, ilustrando cómo era el cosmos en sus primeros microsegundos.

Al provocar colisiones de iones pesados a velocidades cercanas a la luz, generaron un plasma de quarks y gluones, esa materia exótica que dominó inmediatamente después del Big Bang, hace 13.800 millones de años.

Este plasma no se comportaba como un gas desordenado; más bien, era un fluido coherente. Los quarks veloces dejaban estelas, similares a las de un pez nadando, produciendo ondas y perturbaciones.

Un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), dirigido por Yen-Jie Lee, examinó miles de millones de colisiones y logró aislar 2.000 eventos clave. En esos momentos críticos, detectaron patrones evidentes: el plasma frena quarks individuales y genera remolinos, poniendo fin a un debate que duraba años sobre si este caldo primordial se comportaba como un líquido perfecto.

Confirmación de teorías visionarias

Los resultados coinciden perfectamente con predicciones anteriores. Krishna Rajagopal, físico del MIT, había sugerido un modelo híbrido que predecía este comportamiento fluido. Ahora, la evidencia experimental respalda su teoría. Este avance no solo valida ideas teóricas, sino que también abre la puerta a medir propiedades como la viscosidad y la densidad del plasma.

¿Y por qué es relevante?

Ese estado primigenio existió solo por fracciones de segundo antes de que los quarks se agruparan para formar protones y neutrones, que más tarde darían lugar a átomos y galaxias. Recrear este escenario nos ayuda a comprender cómo el universo pasó de ser un punto singular a la inmensidad que contemplamos hoy. Lee lo denomina «sopa primordial», y no le falta razón: es el caldo donde se cocinó todo lo que conocemos.

Cómo se logró lo imposible

El secreto radicó en una metodología innovadora. Los investigadores filtraron enormes volúmenes de datos para centrarse en quarks solitarios zumbando a través del plasma. Imagina la dificultad de encontrar una aguja en un pajar con billones de colisiones: lograron identificar 2.000 agujas con estelas idénticas a las esperadas. Esto prueba que el plasma es tan denso que actúa casi como un fluido perfecto, con mínima fricción.

Temperatura recreada : Un billón de grados Celsius, similar al universo en su infancia.

: Un billón de grados Celsius, similar al universo en su infancia. Partículas clave : Quarks (los ladrillos fundamentales) y gluones (el pegamento que los une).

: (los ladrillos fundamentales) y (el pegamento que los une). Efecto observado: Remolinos y ondas, como las que genera un barco surcando el mar.

Estos hallazgos, publicados en Physics Letters B, refuerzan el modelo estándar del Big Bang. Ahora se podrá investigar la evolución dinámica del plasma, descubriendo secretos sobre fenómenos como la inflación cósmica o la asimetría entre materia y antimateria.

Implicaciones para el cosmos

Este experimento trasciende la física de partículas; actúa como una auténtica máquina del tiempo. Al estudiar cómo evolucionan esas estelas, los científicos podrán mapear el enfriamiento del universo primitivo. Rajagopal celebra el éxito de su modelo híbrido: combina hidrodinámica con teoría cuántica para predecir respuestas fluidas ante partículas veloces.

En el CERN, las colisiones entre iones pesados como los de plomo generan condiciones extremas. El plasma se expande y enfría en femtosegundos, simulando la expansión cósmica misma. Lee bromea al decir: «Es como observar un quark chapoteando en una piscina ardiente». Este rigor experimental une teoría y realidad, iluminando los orígenes mismos del cosmos.

Para comparar predicciones y observaciones:

Aspecto Predicción (Rajagopal) Observación (CERN/MIT) Comportamiento Fluido coherente Estelas y remolinos confirmados Respuesta a quarks Frenado y ondas 2.000 eventos aislados Propiedades Baja viscosidad Coincide con modelo híbrido

Anécdotas y curiosidades que fascinan

¿Sabías que el plasma de quarks-gluones es considerado el fluido más perfecto conocido? Su viscosidad es prácticamente cero; imagina miel infinita pero a temperaturas extremas. Rajagopal, apasionado por la física teórica, comparó su modelo con un «puente entre mundos cuánticos». En el MIT celebraron con café: «¡La sopa ha hervido a la perfección!».

Una curiosidad interesante: el Big Bang no «explotó» dentro del espacio; fue responsable de crear ese espacio mismo. Otro dato sorprendente es que si sumas toda la energía generada por las colisiones analizadas equivaldría a la potencia de 10.000 bombas atómicas.

Este experimento nos recuerda que el universo comenzó como una auténtica fiesta de partículas… ¡y nosotros somos los invitados tardíos!