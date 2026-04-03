Cuatro astronautas han dado un gran paso en el regreso humano a la Luna al superar con éxito el punto crítico de la misión Artemis II, ese instante crucial en el que la nave Orion queda completamente sola, sin el empuje del cohete SLS.

Despegados el 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han confirmado que todos los sistemas funcionan a la perfección. E

n este momento, la cápsula sigue una elegante trayectoria en forma de ocho —denominada retorno libre— que les llevará a acercarse a la cara oculta del satélite, un lugar envuelto en misterio donde las comunicaciones con la Tierra se interrumpen durante unos 50 minutos. Imagina ese silencio: sin pitidos ni ruidos, solo el vacío estelar y cuatro pioneros observando lo que solo han visto 24 personas antes.

Esta maniobra aprovecha la fuerza gravitacional de la Luna como un boomerang cósmico, evitando así correcciones motoras que podrían resultar problemáticas.

La tripulación, más diversa que nunca —con Koch como primera mujer, Glover como primer astronauta negro, y Hansen como primer canadiense en órbita lunar— viaja a bordo de una cápsula ya probada sin tripulación en la misión anterior, Artemis I. Este viaje tiene una duración de 10 días, cubriendo más de 1,1 millones de kilómetros, superando distancias y velocidades alcanzadas por las misiones del programa Apolo.

Durante el sobrevuelo, pasarán a unos 7.400 kilómetros sobre la superficie lunar, lo suficientemente cerca para captar vistas inéditas de cráteres y paisajes lunares jamás observados por ojos humanos. Para más detalles sobre este recorrido histórico, consulta este análisis detallado del trayecto.

Récords que rompen el espacio

La misión no solo revive los sueños apolíneos; va más allá con hitos impresionantes. Algunos de los más destacados son:

Alcanzarán una distancia máxima de 402.000 kilómetros desde la Tierra, estableciendo un nuevo récord frente al anterior marcado por Apolo 13 , que llegó a los 400.171 km en 1970.

desde la Tierra, estableciendo un nuevo récord frente al anterior marcado por , que llegó a los 400.171 km en 1970. La velocidad de reentrada alcanzará los impresionantes 40.000 km/h , superando los registros previos de los casi 39.897 km/h logrados por Apolo 10 .

, superando los registros previos de los casi 39.897 km/h logrados por . En cuanto a edad récord, Wiseman, con sus 50 años, será el humano mayor en orbitar alrededor de la Luna, superando a Alan Shepard (quien tenía 47 años en su vuelo durante Apolo 14).

Estos logros no solo ponen a prueba tecnologías clave para futuras misiones, como el resistente escudo térmico que soporta temperaturas extremas al volver a entrar en la atmósfera; también reflejan un cambio significativo: la tripulación lleva consigo experimentos científicos, cámaras de alta resolución e incluso mensajes de inclusión global, evidenciando que el espacio ya no es un exclusivo club.

Desafíos en la sombra lunar

En la misteriosa cara oculta no hay redes ni satélites que puedan ayudarles. Durante esos cruciales 50 minutos sin comunicación, los astronautas dependerán exclusivamente de su entrenamiento. Las posibles tormentas solares podrían complicar las cosas aún más, activando alarmas que obliguen a reconfigurar la cápsula para protegerse contra la radiación. Sin embargo, el equipo está bien preparado: protocolos precisos y sistemas redundantes aseguran que cualquier eventualidad no les impida regresar sanos y salvos. La estrategia conservadora adoptada por la NASA —sin órbita ni aterrizaje— busca minimizar riesgos; aunque eso implica perderse algunas vistas desde Tierra también ofrece una oportunidad única para observar partes invisibles del satélite.

El quinto día del viaje será crucial: se llevará a cabo el sobrevuelo a unas impresionantes 4.700 millas (alrededor de 7.500 km) más allá de esa cara oculta. Desde allí, tanto Koch como Glover captarán imágenes que inspirarán a futuras generaciones; mientras tanto, Hansen simboliza esa colaboración internacional con Canadá. Wiseman estará al mando cuidando cada detalle por su seguridad.

Anecdotas y curiosidades lunares

Solo hay constancia de que 24 personas han visto alguna vez la cara oculta con sus propios ojos; ahora estos cuatro se sumarán al selecto club del cosmos.

La trayectoria en forma de ocho es tan precisa que hace que Orion regrese «sola», similar a un frisbee gigante lanzado por gravedad.

Christina Koch sobrevivió nada menos que 328 días en la Estación Espacial; ahora se convierte en candidata para ser la primera mujer en ver nuestra Luna desde cerca.

Victor Glover voló previamente en Crew-1 de SpaceX; su regreso a nuestro satélite cierra un círculo histórico para representar mejor a todos.

En Apolo 8, durante su primer viaje tripulado alrededor del satélite natural, los astronautas leyeron pasajes del Génesis desde órbita; ¿qué palabras elegirán estos cuatro valientes durante su silencio lunar?

La cara oculta presenta cráteres dobles producto de impactos lejanos; pronto nuevas fotografías revelarán secretos geológicos inesperados.

Con Artemis II ya avanzando hacia su destino final, parece que el cosmos nos guiña un ojo recordándonos que siempre hay espacio para dar pasos audaces hacia lo desconocido.