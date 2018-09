Las polémicas declaraciones de Asia Argento sobre su relación con Anthony Bourdain

Asia Argento rompió su silencio y habló por primera vez desde la muerte de Anthony Bourdain en una emotiva entrevista con Daily Mail TV. La polémica actriz confesó que se sintió enojada cuando se enteró de que su novio de hacía dos años se había suicidado en el baño de la habitación del hotel donde se encontraba hospedado en Francia, según infobae.

"El enojo me mantuvo viva, porque si no, la desesperación no tiene fin, no hay fin", aseguró Argento entre lágrimas.

"Me sentí enojada, sí, enojada con él por abandonar a mis hijos", explicó la italiana en referencia a su hija de 17 años y a su hijo de 9 de relaciones anteriores pero que tenían un estrecho vínculo con Bourdain y lo sentían como un mejor amigo. Argento aseguró que ahora bajó el enojo y el sentimiento es otro.

"Ahora ha sido remplazado por el sentimiento de pérdida, un vacío que no puede ser llenado por nada", expresó la intérprete acerca de su agonía.

Asia Argento confesó que tenía una relación abierta con Anthony Bourdain

Argento también reaccionó a las críticas que recibió tras la muerte del chef.

"Entiendo que el mundo necesita encontrar un motivo. Yo también quisiera encontrar la razón. Él era una persona profundamente querida", manifestó la artista, y abordó los rumores de su supuesta infidelidad.

"La gente dice que yo lo llevé a la muerte, que yo lo maté. Yo fui infiel, pero él también me fue infiel a mí", aseguró la famosa, y explicó que tenían una relación "adulta" con el cocinero estrella.

"Eso no era un problema para nosotros", aclaró. "Él era un hombre que viajaba 265 días al año. Cuando nos veíamos disfrutábamos enormemente de la presencia del otro. No somos niños. No puedo pensar en Anthony como alguien que haría algo tan extremo como esto por algo así. Lo que sí me hace sentir terrible es que tenía tanto dolor adentro y yo no lo pude ver. No lo vi y por eso me sentiré culpable por el resto de mi vida".

En la segunda parte de la explosiva entrevista, la directora y activista del movimiento #MeToo habla sobre su pelea con Rose McGowan y sobre la relación sexual que tuvo con Jimmy Bennet cuando él tenía 17 años.

CNN estrenó el domingo 23 de septiembre el primer episodio de los últimos capítulos de Anthony Bourdain: Parts on Known. El programa mostró al chef en Kenya hablando de lo afortunado que se sentía de estar en ese país.