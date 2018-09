El 'edredoning' de Techi y Omar en Guadalix hunde a Chabelita

Chabelita vive los momento mas complicados de su vida; la expulsión de GH VIP y la ruptura con Omar Montes, situándose como concursante inmediatamente después, mas la desgarrador llamada de su madre a Sálvame criticando su estilo de vida, hacen que estos sean día muy amargos para ella.

"Pues si todo eso fuese poco se suma una nueva traición. Techi y de Omar, han protagonizado un nuevo edredoning. Es el segundo de ella, que ya estuvo con Tony Spina y por el que rompió con Alejandro, su novio por entonces.

Con la expulsión de Chabelita, Omar entraba en la casa como nuevo concursante y si parecía que la situación no podía dar un giro más inesperada lo daba. Omar se acercaba a Techi, la que había sido el gran apoyo y amiga de la hija de Isabel Pantoja durante su paso por el concurso, y lo que empezó como un intercambio de miradas y complicidad acabó como un escandaloso edredoning.



Los concursantes se metieron sobre la una de la madrugada juntos en la cama y después de un masaje de cabeza, se cubrieron completamente con el edredón intercambiando apasionados besos y según sus compañeros, mucho más.

La casa no daba crédito a lo sucedido y Asraf comentaba indignado: "Esto no puede ser real, ¿pero creéis que están follando?", mientras Suso iba más allá y reprochaba a Techi: "Yo soy Isa y no vuelvo a tener amigas como tú en mi puta vida, te has liado con Omar para irte de platós al salir, falsa".", según Informalia