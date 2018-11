María ('OT'): "Es normal que a mi novio Pablo le guste mi culo"

La entrevista a María Villarse la hace Merce Moreno en Ecoteuve y tiene su gracia, por lo que recogemos algunos párrafos.

La concursante madrileña de OT 2018, una de las favoritas del público por su desparpajo, responde a las críticas que ha recibido Pablo, su pareja, tras su aparición en el programa:

"Es la persona menos machista que conozco y es normal que le guste mi culo".

¿Cómo estás tras tu expulsión?

Estoy malísima, siento que tengo un jet lag que flipas, pero contenta.

¿Esperabas que se quedara Marta?

No sé si tenía la sensación, pero es que yo soy muy fan de Marta y del numerazo que hizo. Imaginaba que iba a estar igualado, pero sabía que era muy posible que me fuera. Marta tiene un perfil muy chulo: tiene 18 años, se supera en cada gala y tiene un gusto musical espectacular. Si estuviera en casa, la votaría a ella.

¿Crees que conseguirá eliminar a Sabela?

No tengo ni idea, siempre fallo en mis cábalas. Cualquiera de las siete personas que quedan podría quedarse hasta la final. Marta y Sabela son muy diferentes. Creo que ya depende de los gustos.

Manu Guix dijo que eres una artista y la que más ha arriesgado de los concursantes de OT. ¿Te arrepientes de haberlo hecho ahora que estás expulsada?

Estoy muy contenta con todo lo que hice y lo que aprendí. Dentro no pensé que estaba haciendo algo loco. Simplemente me proponían una canción y durante la semana la íbamos montando de alguna forma.

Eres consciente de la polémica que se creó en torno a la palabra "mariconez" en tu canción con Miki. Si hubieses sabido lo que iba a generar, ¿te habrías callado?

Si te soy sincera, a día de hoy no sé lo que ha pasado. No puedo hablar de otra manera de la canción porque esa palabra me incomodaba. Eso sí, me parece muy interesante que se genere ese debate.

¿Entiendes que se criticase?

Por supuesto. El lenguaje es una parte importante de nuestra sociedad. Entiendo que la gente no piense así, he tenido muchas veces esa conversación antes de entrar en la Academia. De hecho, me sorprendió que dentro estuviésemos todos de acuerdo.

Uno de los momentos más comentados de la gala fue la entrada de tu novio Pablo. ¿Cómo lo viviste?

Yo estaba muy ilusionada por verle. Además apareció por allí, abrazándose con mis compañeros...

Se le ha tachado de machista por su forma de hablar.

No me he enterado de nada, acabo de encender el móvil ahora porque no me acordaba del PIN. Se me hace raro que se le haya criticado. Yo lo conozco y me parece natural lo que pasó. Es la persona menos machista que conozco y es normal que le guste mi culo.

¿Quién crees que ganará OT?

Yo creo que va a ganar Alba Reche, pero la cosa estará entre ella y Natalia.