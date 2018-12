Las tórridas confesiones de Makoke; el 'polvo decepcionante' con Brad Pitt y las infidelidades consentidas

Makoke se ha convertido por mérito propio, en uno de los personajes principales del universo Telecinco. No hace mucho eran una de las parejas más estables del panorama televisivo, con más de dos décadas a sus espaldas de relación y una hija en común: Anita Matamoros. Pero la idílica relación que aparentemente mantenían no era tal. Desde que salió a la luz la separación de Kiko Matamoros y Makoke, las informaciones sobre infidelidades, resentimientos y engaños no han cesado, según ABC.

Lo que en las primeras semanas parecía un divorcio más o menos de mutuo acuerdo y sin disputas públicas ha pasado a una guerra para ver quién de los dos se hace más platós de televisión contando las desgracias del matrimonio. Este sábado, la propia Makoke volvía otra vez a «Sábado deluxe» para enfrentarse al polígrafo de Conchita. Como ya había confirmado, uno de los motivos que llevó a la separación ha sido que descubriera que Matamoros se encontraba en un club de dudosa reputación, información que se unía a lo que ya conocía desde hace tiempo: el colaborador de televisión le era infiel.

Aún así decidió pasar por el altar para darse el «sí, quiero» con él, como ha confesado. Aunque el momento más tenso de la noche llegó cuando el propio Matamoros entró en directo en el espacio televisivo de Telecinco y ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento que parece poner fin a cualquier relación entre ellos. Aunque de primeras Matamoros se negó a mantener una conversación con la que fuera su mujer, terminó por soltar de boca todo tipo de comentarios maliciosos.

«Creo que también me tenía que haber separado hace nueve años, en eso coincidimos», le espetaba Matamoros a la exazafata, haciendo una clara referencia a declaraciones suyas anteriores. No fue lo peor. Tras esto, el colaborador de televisión le dijo a su expareja: «No me das asco, me das pena». Unas palabras que terminan por dinamitar el buen rollo que aparentemente reinaba entre ellos.

Antes de protagonizar uno de los enfrentamientos más tensos de la televisión, Makoke desveló un secreto del que se llevaba especulando muchos años: tuvo un romance con el actor Brad Pitt. El polígrafo de Conchita confirmaba las palabras de la madre Anita Matamoros sobre su affaire con el ex de Angelina Jolie. «Era muy romántico, pero la verdad es que no hubo mucha química. Yo estuve un jueves con él y el viernes nos fuimos a pasar el finde a Valladolid y yo estaba deseando que fuera el domingo para irme, reconocía Makoke.

Por si fuera poco con la falta de química, Makoke asegura que no le gustó nada que Pitt pidiera una hamburguesa al servicio de habitaciones que terminó comiéndose encima de la cama antes de que se sacase un trozo de carne de entre los dientes con los dedos. Una confesión que los usuarios de las redes sociales no terminan de creerse. De hecho en las horas posteriores a su confesión, los comentarios inundaron internet.