La maciza Kim Kardashian enseña hasta la 'matrícula' sobre la alfombra roja

Las Kardashian y la polémica son sinónimos, y esta vez no ha sido menos. Las cachondas declaraciones de Kim Kardashian sobre su 'tímida' vida sexual

Acostumbrada a llamar la atención, la estrella de televisión Kim Kardashian desfiló por la alfombra roja en Nueva York junto a su esposo Kanye West, donde una falla en su vestuario casi exhibió una parte íntima de su cuerpo, según infobae. Kim Kardashian calienta las redes sociales con mucha carne y poca lencería de Chanel

Ocurrió durante el debut en Broadway del musical de la cantante Cher, de quien es gran admiradora. Kim llegó con un vestido plateado que acentuaba sus famosas curvas pero la tela no podía sostener sus atributos frontales.

El atuendo de la estrella del reality show "Keeping up with the Kardashians" no tenía escote ni mangas, por lo que en un descuido mostró gran parte del costado de un seno ante los flashes de los fotógrafos.

Kim fue captada tratando de guardar la compostura y acomodándose la ropa mientras entraba al teatro, confirmando que no llevaba prenda íntima para cuidar sus senos en una situación como la que ocurrió.

El incómodo momento causó impacto a los presentes, aunque ya están acostumbrados a ver mucha piel de Kim Kardashian.

Recientemente publicó una imagen donde su largo cabello era lo único que cubría su pecho, en una sesión fotográfica para una campaña publicitaria de su línea de belleza.

El paso de los West Kardashian no fue escandaloso sólo por Kim, ya que su esposo, el rapero Kanye fue lapidado en críticas luego de que un actor de Broadway, Jarrod Spector, lo exhibió en Twitter al escribir:

"Hey Kanye, está muy bien que estés aquí en el "Cher Show", pero si miraras hacia arriba de tu celular, podrías ver cómo está el espectáculo. Es noche de estreno. Es algo importante para nosotros. Muchas gracias".

Más tarde, el esposo de Kim Kardashian respondió sin mencionar al actor: "La dinámica de la relación de Cher y Sonny hizo que Kim y yo nos tomáramos de las manos y cantáramos "I got you babe", por favor perdonen mi falta de etiqueta".