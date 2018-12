Miley Cyrus presume de su vida 'intensa' sexual en Instagram

Miley Cyrus y Liam Hemsworth están on fire. La pareja, que en los últimos meses no se ha dejado ver en público y se ha limitado a vivir lo más alejada del foco público posible, ahora no deja de exhibirse.

Ya sea por la calle o en las redes sociales, los fans de Liam y Miley pueden disfrutar de su amor como antaño. De hecho, la cantante acaba de hacer una revelación a través de Instagram que ha sorprendido mucho ya que hace referencia a su vida sexual con el actor.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth están super enamorados, y eso es algo que se deduce de cualquiera de las fotografías en las que les vemos juntos.

Este mismo fin de semana el actor acompañó a la cantante en su actuación en SNL, quedándose entre bambalinas pero cerca de su amada.

Ahora que Miley Cyrus ha vuelto a las redes sociales (ya que se encuentra en plena promoción musical), no se corta ni un pelo.

Miley sabe que todo el mundo está pendiente de ella y que cualquiera de sus movimientos en internet será rastreado y analizado, como ha ocurrido con el comentario que ha dejado en un post de otra cuenta de Instagram.

Se trata de un meme que reza el siguiente texto:

"Ningún hombre tiene los cinco puntos: un buen juego de pene, empatía, una altura superior a los 1,76 cm, sin amantes, con sentido común".

Nadie esperaba que Miley Cyrus comentase la imagen exclamando un "El mío lo tiene. ¡No desistáis!".

Con este comentario, se desprende que Miley Cyrus, además de estar enamoradísima de Liam Hemsworth, también goza de una vida sexual muy buena junto al actor. Miley no ha sido la única en comentar este meme ya que la actriz de Riverdale, Lili Reinhardt, también comentó sobre Cole Spousure, su novio: