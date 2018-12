Mónica Hoyos: "Miriam Saavedra quería meterse conmigo en la cama"

Ha hablar de follar que sube la audiencia y ya se sabe que Paolo Vasile, el capo italiano que manda en Mediaset, no deja 'vivo' en Telecinco a frikie alguno que no le suba el share (¡BOMBA! Mónica Hoyos afirma que Miriam Saavedra quería tener algo con ella).

Tras su paso por Gran Hermano VIP 6, Mónica Hoyos visitó este 15 de diciembre de 2018 el plató del Deluxe para aclarar todas las polémicas que han surgido dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra.

Desde el primer minuto, la cachonda disparó contra Carlos Lozano y Miriam Saavedra asegurando que a ella le afectó muchísimo la visita del presentador a la casa de Guadalix de la Sierra. Algo que Mónica considera que estaba pactado previamente por la expareja.

Mónica también se mostró muy dolida con su expareja por el trato que ha tenido hacia ella en los últimos tiempos y no entiende el cambio de actitud del presentador ya que, hasta su noviazgo con Miriam, mantenían cierta cordialidad.

Una relación en la que, como contaba a Jorge Javier y a los colaboradores, tuvo que "actuar como la madre de Carlos".

"He tenido que tirar de él en muchas ocasiones".

Y explicó que está harta de que le digan constantemente que sigue enamorada de una persona que, a su modo de ver, ha hecho mucho daño a la hija que tienen en común:

"Es el padre de mi hija pero no siento nada por él. Ya me he cansado de explicarlo. Carlos ha hecho daño a la persona que tenemos en común y eso no se lo voy a perdonar nunca".

Durante la estancia dentro del concurso, los enfrentamientos entre las peruanas eran constantes aunque según la entrevistada, en alguna ocasión habría habido algún acercamiento por parte de Miriam con la intención de tener algo más. Según Mónica, durante una de las fiestas dentro del reality, su compañera se empeñó en pasar más tiempo con ella, llegando incluso a meterse en su cama.

"Miriam quería estar conmigo en la cama pero no sé con qué intención".

Una de las cosas que más le dolieron de su paso por GH VIP es que, debido a su actitud altiva con Miriam, consiguió posicionar a la audiencia del lado de su enemiga. "La he hecho ganadora.Me tendrá que dar el 20% del premio".

"En este culebrón tú has sido insoportable. Has demostrado clasismo al tratarla y eso la gente no lo ha tolerado", le contestó Jorge Javier y añadió que su problema fue no conseguir conectar con el público.

El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando le mostraron un vídeo de su abuela en el que le aconsejaba que lo mejor que puede hacer es rehacer su vida y demostrar que "ha sido una luchadora desde que nació".