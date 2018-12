Melanie Griffith; la mujer de las mil caras

La guerra al paso del tiempo la tenemos perdida, pero algunos famosos se empeñan en lo imposible. Melanie Griffith (61 años) no es conocida solamente por sus papeles en películas de entre los setenta y los noventa, sino también por su historial amoroso y su rostro cambiante a golpe de bisturí, que le han valido varias portadas en los últimos diez años. Estas Navidades ha estrenado apariencia de nuevo, y ha querido compartirlo con el mundo, con una foto que ha subido a Instagram. En dicha instantánea se la ve sosteniendo dos Globos de Oro, uno es suyo, por su papel en Armas de mujer, y el otro, de la mismísima Marilyn Monroe, según La Vanguardia.

La última vez que se habló del físico de la actriz estadounidense fue hace cuatro meses, en agosto, cuando quiso aclarar que el último retoque en su semblante no era por un capricho. Según dijo, padeció un melanoma que, después de ser tratado, le dejó una marca en la nariz: "Este ha sido el último paso para curarme el cáncer de piel. Si alguien lo tiene, que se lo trate inmediatamente". En el 2009, Griffith había sufrido el primer episodio de esa enfermedad cutánea, por lo que ya había tenido que ser intervenida. Según su representante y portavoz, Robin Baum, "ha preferido operarse para prevenir futuras complicaciones", aunque luego no acabara siendo así y requiriera más cuidados.

Las operaciones estéticas por gusto de la intérprete, sin embargo, comenzaron antes de eso, en los años noventa, coincidiendo con su matrimonio con Antonio Banderas (58). Durante los 18 años de vida conyugal entre ambos, Griffith sufrió el mayor número de cambios que ha experimentado su cara a través de los años, ya que se operó nariz, labios y frente, entre otros, en varias ocasiones. Este afán por no dejar pasar los años, le valió numerosas críticas dentro y fuera de la industria cinematográfica de Hollywood, entre ellas, las de la también actriz y humorista Jane Leeves, que llegó a decir que la carrera de Griffith estaba "arruinada" por sus cambios en la cara, que la hacían parecer una "trucha enfurruñada".

De dichas transformaciones, la propia Melanie llegó a decir que no había sido consciente hasta que "la gente comenzó a decir: ‘¡Oh, Dios mío, ¿qué ha hecho?'".

Aunque los retoques en su rostro no han cesado desde entonces, a pesar de esas declaraciones sobre su disgusto con ellos, no todo fue malo en esa etapa de su vida para ella. En 1996, Antonio Banderas y Griffith se enamoraron en el rodaje de Two much. Poco después, se dieron el sí, quiero en una ceremonia ese mismo año y, tres meses después de la boda, fueron padres de su única hija juntos, Stella del Carmen (22). Uno de los momentos más sonados del popular matrimonio con el actor español, con quien llegó a un acuerdo de divorcio entre el 2014 y el 2015, fue cuando se tatuó su nombre, rodeado por un corazón, en el brazo derecho. Como cabía esperar, cuando se les acabó el amor, dicha marca en la piel de ella desapareció, para dejar la ausencia de lo que había sido.

El de Banderas y Griffith ha sido el cuarto y último matrimonio para ella, al menos por ahora. Don Johson, que estuvo dos veces en el corazón de Melanie, y la actriz se conocieron cuando ella tenía sólo 14 años. Él, con 22, era compañero de rodaje de Tippi Hedren, madre de ella. Ese primer intento sólo duró seis meses -entre enero y julio de 1976-, pero se dieron una segunda oportunidad en junio de 1989, después de que ella estuviera casada ocho años con el actor cubano Steven Bauer, cuyo nombre real es Esteban Echevarría (62), con quien tuvo a su primer hijo, Alexander Bauer (33). Durante el segundo matrimonio con Johnson (69), tuvieron a su hija Dakota (29), ahora protagonista de la serie 50 Sombras.