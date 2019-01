Jennifer López se sube la falda y enseña el tanga y su espléndido pandero

Ni la foto ni el pandero son nuevos, pero resultan espectaculares ('¡Diosa!': Jennifer López con el modelito con el que ni Kim Kardashian se atreve).

Si a alguien le preguntan por la influencer que suela colgar las fotos más atrevidas en la red, uno de los nombres que saldrá a la palestra es el de Kim Kardashian.

La modelo norteamericana, con más de 120 millones de seguidores en Instagram, es una de las usuarias de esta red sociales que más cerca anda de la censura. Y es que sus publicaciones pocas veces pasan desapercibidas.

Algo que es habitual en la mayoría de las Kardashian. También es habitual ver instantáneas sugerentes de Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloé Kardashian o Kourtney Kardashian.

El estilo de Jennifer López

Pero las hay que aunque no cuelguen fotos picantes a menudo, también saben montar follones en la red con sus imágenes. Y es que a veces no hace falta enseñar demasiado para provocar incendios en la red. Y si no que se lo pregunten a Jennifer López.

La actriz y cantante norteamericana tiene fotos de lo más atrevidas, en las que poco le falta por enseñar.

Pero JLo tiene otras que, a pesar de ser más comedidas, han tenido mucha más repercusión. Instantáneas en las que enseña algo de forma muy sensual, dejándolo todo a la imaginación del internauta.

Y es que hay que tener un estilo descomunal para publicar una foto en la que apenas enseñe nada pero en cambio sea considerada una de las más sugerentes y atrevidas. Y para muestra un botón.