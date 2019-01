Nuria Fergó responde a los 'ofendidos' por esta foto suya en ropa interior: "¡Es carne, señores!"

Las redes sociales tienen sus ventajas, pero también el problema de legiones de gente que se "despacahan a gusto" sin pensar. (Nuria Fergó se ha casado).

Con el pelo mojado, sin maquillaje y en ropa interior. La cantante Nuria Fergó colgó este miércoles un selfie al natural en su perfil de Instagram para presumir del conjunto que le habían traído los Reyes Magos y mostrarse orgullosa de ella misma con etiquetas como "Feliz a mis casi 40 años [tiene 39]", "Quererse y decirlo" o "Sin complejos" (Nuria Fergó anuncia su boda con el productor mallorquín José Manuel Maíz).

Pese a que la gran mayoría de sus seguidores han alabado la fotografía, la artista se ha visto sorprendida por la repercusión negativa que ha tenido.

En los comentarios, algunos usuarios han criticado que enseñe su cuerpo:

No creo que una mujer tenga que exhibirse así para demostrar lo que vale.

Soy mujer, tengo un cuerpo muy bonito pero jamás se me ocurriría exhibirme así entre tanta gente desconocida... después ocurren cosas y claro.

¿Qué necesidad tienes de salir como una niñata en el baño haciéndote un selfie en ropa interior?

El problema no es que salgas en ropa interior, el problema es que no cuidas tu imagen. Hazte las fotos de ropa interior que te dé la gana, pero péinate, maquíllate y retoca la foto. Eres una profesional de la música y te debes a tu imagen.

Cuando no se venden discos... se vende cuerpo, ¿no?

Los comentarios de la imagen se convirtieron en tal foro de debate que la propia cantante se ha referido a la trifulca tanto en sus Stories como en un comentariosegún recoge Elena Santos en huffingtonpost., .

A través de Stories, Fergó ha reconocido este jueves que está "en shock":

"Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior... si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo".

"Ya sabéis que soy cantante, soy actriz, me encanta la publicidad. Si me cogieran para hacer un anuncio de ropa interior, ¿qué pasaría? ¿Saldría en los periódicos? Porque claro, la Fergó es cantante y eso no puede hacerlo. Es surrealista", ha ironizado la extriunfita.

En un comentario en la publicación Fergó ha dado las gracias a sus fans pese a que "no había nada que defender".

"A los ofendidos y defraudados, decirles que este Instagram es mío, lo gestiono yo y el contenido es personal y profesional y yo decido qué fotos hacerme. No os he pedido vuestra opinión para saber si es correcto o no publicar una foto en ropa interior".