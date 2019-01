Así es la sobrecogedora revelación de Drew Barrymore sobre por qué rechaza la cirugía estética

No todos los famosos se operan por gusto. Drew Barrymore nunca se ha sometido a una operación de cirugía estética, y no porque no le despierte ningún tipo de interés, sino por una razón de peso: la actriz tiene miedo a la adicción, según recogePaula M. Gonzálvez en huffingtonpost.

La actriz ha hablado en varias ocasiones de su adicción al alcohol y la cocaína, que empezó a los 12 años, cuando ya había empezado a trabajar y había interpretado su papel en E.T., el extraterrestre. "Tengo una personalidad extremadamente adictiva", ha confesado la protagonista de en una entrevista en la edición de Reino Unido de Glamour.

Para Barrymore, su personalidad hace que la heroína y la cirugía estética sean "pendientes resbaladizas", razón por la que no ha probado ninguna de las dos: "Si probase alguna de las dos cosas, estaría muerta muy pronto".

Además, la intérprete de 43 años ha aprovechado la oportunidad para reflexionar sobre la importancia que la sociedad da al aspecto y sobre el miedo a envejecer que tiene gente "tan joven". "Cumplir años es un privilegio. Se trata de hacerlo con gracia, humor, amor propio y respeto a todo el proceso. Eso siempre me ha parecido importante", ha relatado.

Su madre la ingresó a los 13 años, edad a la que también intentó suicidarse, en una clínica en la que logró desintoxicarse y retomar su carrera en el mundo del cine.