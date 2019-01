La maciza Irina Shayk sin bragas da la vuelta al mundo e incendia Instagram

Tremenda y arrasadora, la ex de Cristiano Ronaldo es una experta en calentones (A todos gusta el espectacular cambio de look de Irina Shayk).

La novia de Bradley Cooper ha encendido las redes sociales con unas nuevas fotografías en las que muestra su trasero sin ropa interior.

Las imágenes pertenecen a una campaña para publicitar una exposición de Thierry Mugler y ya ha dado la vuelta al mundo.

La ex de Cristiano no sólo luce cuerpazo sino también nuevo look: de su característico pelo largo pasó al bob (por los hombros) y ahora luce un pixie al estilo Úrsula Corberó.

A sus 33 años recién cumplidos, la top atraviesa una de las épocas más felices de su vida.

Considerada una de las mujeres más bellas del mundo y con un patrimonio estimado de 215 millones de euros, la rusa cumplió su deseo de ser madre junto a Bradley Cooper, cuando nació su pequeña Lea hace dos años.