El guarrete desnudo de Chiara Ferragni

Es muy difícil colar en Instagram una foto como esta. Aunque no es la época favorita por los famosos para posar desnudos en sus redes sociales, pus normalmente eligen el verano con un clima tropical y unas vistas de ensueño, Chiara Ferragni ha decidido posar en paños menores, cubriéndose sus pechos con sus manos para intentar evitar que Instagram le censure la fotografía, como ya es habitual en estos casos, según ABC.

No hay duda de que la «it gril» tiene un cuerpo envidiable y así lo demuestra en la publicación de su red social, que ya cuenta con cerca de 910.000 me gusta y miles de comentarios. «Pero eres madre», escribe en tono de humor en el pie de la fotografía.

No es la única famosa que ha publicado una imagen subida de tono. Otras como Úrsula Corberó, Alessandra Ambrosio o Alba Carrillo, también han mostrado su cuerpo en posiciones sugerentes y «looks» inisuantes que poco dejan a la imaginación. Y es que parece, que es la tendencia del momento entre las famosas.

Hace unos meses la bloguera abría las puertas de su hogar y de su corazón a la revista «Elle». Un amplio reportaje donde habló de su vida anterior a la fama y su ascenso con trabajo y esfuerzo: «No me importa que la gente diga que este trabajo es exhibicionista: tiene razón. Pero pienso que también sirvo de inspiración para muchos, porque empecé sin nada y he levantado un imperio», explicó la it girl en relación a los haters que le han acompañado desde que empezó a ser conocida.

Años más tarde, la revista «Forbes» le otorgó el título de la influencer más poderosa del mundo. Una fama que le convirtió en una luchadora social en la defensa por los derechos de las mujeres: «Soy feminista, y creo que hay que pelear ser lo que una quiera. Somos todos iguales, aunque todavía no lo parezca».