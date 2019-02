Paula Echevarría nos enseña las bragas por un descuido con su mini falda

Esto es algo que pasa muchas veces. Paula Echevarría no pasa por su mejor momento profesional. El cambio de Atresmedia a Mediaset le ha jugado una mala pasada. Durante su estancia en el grupo de San Sebastián de los Reyes, la exmujer de David Bustamante triunfó como protagonista de la serie Velvet. Tras su fin fichó por el grupo de Fuencarral y en menos de dos meses acumula ya varios fracasos, según recoge Christian Morales en diariogol.

Antes de estrenar su fracasada miniserie, Los nuestros 2, Paula Echevarría se dejó ver por la cadena. Primero mantuvo una amena conversación en casa de Bertín Osborne. El peor dato de audiencia de Mi casa es la tuya hasta la fecha. Mucho peor le fue con Risto Mejide. Ni su Chester ni su paso por Todo es mentira lograron destacar. Ya nadie se acuerda de eso. Y después de estas apariciones llegó el sonado estreno. Echevarría volvía a interpretar un nuevo personaje, pero de poco le sirvió porque la ficción casi rozó el unidígito. El primer fracaso del año de Mediaset que quiere olvidar.

Paolo Vasile estaría pensando prescindirle el contrato y darle total libertad. No está muy contentos con los datos obtenidos. También es muy cuestionada por sus 'looks'. Otros ingresos de la actriz llegan por parte de Instagram donde cuenta con millones de seguidores y es toda una 'it girl'. La joven promociona varias marcas en su cuenta y en su blog personal donde escribe detalladamente su outfit y su día a día. Muchas veces ha sido tachada de plagio. De hecho se comprobó que copiaba los estilos de otras grandes instagramers americanas.



Paula Echevarría acude también a miles de eventos. La joven, por el momento, es representante de varias marcas como la de Pantene. La actriz acudió a uno de los eventos con un vestido largo de color marrón rojizo y lucía un espectacular bronceado. Las cámaras estuvieron presentes como siempre y pillaron un descuido. Justo cuando se sentaba en un taburete levantó la falda para cruzar las piernas y dejó al descubierto su entrepierna. Dejó al descubierto su gran secreto y el de muchas famosas. Siguiente el estilo de Kim Kardashian, Echevarría también usa una faja reductora para conseguir una figura mucho más estética.