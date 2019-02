Las caderas de la bella Jennifer López que dinamitan Instagram: "¡Tú eres la Diosa!"

Tremenda (La 'flor' de Jennifer López, al descubierto por unos ajustados yoga pants).

Jennifer López ha hecho de sus caderas unas de sus armas para conquistar a los muchos que están rendidos a sus pies.

Como también ha hecho Shakira a lo largo de su carrera, la cantante del Bronx ha hecho de su trasero una de sus puntos fuertes.

Tanto es así que incluso se rumoreó en su día que se lo había asegurado. Algo que la propia JLO desmintió en una entrevista. En cualquier caso, en los últimos días son otras las caderas que han surgido de la nada y han, incluso, arrebatado cierto protagonismo a la cantante americana.

Las caderas de la doble de JLO

Y son las de Connie Peña. Nacida en California, de padre peruana y madre mexicana, Connie se ha convertido en la doble oficial de Jennifer. O al menos eso es lo que ella misma anuncia en su cuenta de Instagram.

Una Peña que, obviamente, tiene un gran parecido con la artista del Bronx. De hecho, tal y como ha explicado ella misma en algunas entrevista, cada vez que sale a la calle la confunden con ella.

"El estadio entero empezó a gritar. Me aplaudían y tomaban fotos. No podía hacer nada, sólo agachar la cabeza", explica. "Por más que diga que no soy JLO, la gente no me suelta, sea en Miami, Los Ángeles o México".

El caso es que la propia Connie ha publicado en alguna ocasión fotos comparativas con López. Y una de ellas ha cobrado en los últimos días mucho protagonismo. Una en la que vemos a las dos de espaldas presumiendo de trasero.

Y ahí han sido muchos los que le comentan a Peña que "¡Tú eres la diosa!" haciendo hincapié en que, al contrario que en la imagen de Jennifer, en las suya no hay retoques.