El desnudo 'a la mexicana' de Dayana Garroz, estrella de Telemundo

Dayana Garroz es una de las estrella más reconocidas de Telemundo. La actriz ha revolucionado las redes sociales con su última publicación, donde ha compartido un desnudo total y muy al estilo mexicano. (Emily Ratajkowski se desnuda para celebrar su aniversario)

“Nos fuimos de #Tejana … Quien quiere la suya!?? Para que no me salga de tu cabeza en todo el día ! @lasextaavenida By #DayanaGarroz”, escribió la actriz Dayana Garroz junto a una fotografía que ha dejado a sus fanáticos con la boca abierta.

La actriz es una mujer muy bella que sabe muy bien cómo explotar su sensualidad, sobre todo porque posee unas curvas devastadoras y letales que no tiene miedo de mostrar y presumir.