La musculosa Jennifer López apabulla a Kim Kardashian y a Shakira

Hasy quien dice que ya no es lo que era, pero las fotos impresionan (Las marcadas curvas de Jennifer López en la alfombra roja del Oscar).

Jennifer López es una de esas influencer a las que les gusta presumir de un cuerpo y una figura de infarto (Jennifer López luce un escote de vértigo que deja flacas a Shakira, Kardashian o Kendall Jenner).

A sus 49 años, la actriz americana sigue dejando a muchísimos y muchísimas con la boca abierta.

No hay que olvidar que JLo también dio a luz a gemelos. Maximilian David Muñiz y Emme Anthony son los hijos de la it girl y el cantante y actor Marc Anthony, su ex pareja. Ahora Jennifer está con el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez.

Asimismo, Jennifer es una de las celebrities que más repercusión genera con cada una de sus publicaciones en Instagram. La artista norteamericana suma más de 87 millones de seguidores en la red social. Y no son pocos los que reaccionan a cada uno de sus posts. JLo suele acumular millones y millones de "likes" y comentarios.

Sobre todo las que la cantante cuelga junto a fotos en las que aparece con algún modelito sugerente y atrevido.

Esos con los que Jennifer presume de un tipo fruto de la buena alimentación y la práctica habitual de deporte. El cirujano ha ayudado un poco, pero está claro que hay que mantenerlo. Y López no escatima en esfuerzos.

Así se puede comprobar en la fotografía en la que aparece en un mini trikini y en la que se aprecia perfectamente lo mucho y bien que trabaja sus glúteos JLO en el gimnasio.

Una foto que sigue dejando a muchos con la boca abierta y generando muchos comentarios en las redes. "¡Vaya músculos!", "Qué culazo", "Como se nota que se cuida", "Sigue estando espectacular" o "Madre mía lo de esta mujer es de otro mundo" son solo algunos de ellos.

Los hay que incluso se acuerdan de otras it girls que también presumen de sus traseros.