Las tórridas confesiones sexuales de Mónica Naranjo a Pablo Motos: "Estaba ahí cabalgando..."

El objetito es subir la audiencia, porque los ingresos por publicidad dependen del share y -como dice el viejo refrán español- 'tiran más dos tetas que dos carretas... incluso en televisión (Mónica Naranjo y el sexo: "Probé la viagra femenina y me puse como una burra").

Mónica Naranjo presentará un programa de sexo, y en eso (en el sexo) centró parte de su entrevista de El Hormiguero (Antena 3) (Las confesiones más calientes de Mónica Naranjo).

La cantante, que acaba de presentar su gira Reinaissance 25 aniversario, visitó a Pablo Motos y allí le confesó uno de sus episodios más surrealistas en la cama.

"En un momento de pasión con mi pareja, triquitri... Yo estaba arriba, él estaba abajo. Yo estaba ahí cabalgando, pim-pam, pim-pam. Y de repente, viendo que se iba escurriendo por la cama, me levanté, lo cogí y lo metí en el centro de la cama... Se acabó el rollo"

Eso explicó la exjurado de OT 2017.

"Me dijo: 'Es que eres muy masculina".

La explicación de Naranjo dejó, aparentemente, a Pablo Motos sin palabras, y sólo pudo reaccionar diciendo:

No contenta con esto, la cantante continuó relatando más detalles de lo que ocurrió después.

"Yo me quedé...", explicó para después seguir con lo que le dijo su pareja sexual:

"Es que no se puede ser más marimacho que tú, me has dejado...'. Y yo pensando: 'Tío, que te estabas cayendo... Se tenía que haber escalabrado".