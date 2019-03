Las viejas y calientes fotos de la maciza Pilar Rubio que ponen a los 'haters' de Internet patas arriba

Viendo, incluso sin pasión lo que es muy difícil tratandose de Pilar Rubio, es innegable que el tiempo y los años la han mejorado muchísimo ().

Hace mucho tiempo que Pilar Rubio es una de las estrellas en la televisión de nuestro país.

La mujer de Sergio Ramos, con quien se casará el próximo verano en Sevilla, ha hecho de su simpatía y su espectacular figura sus mejores armas para triunfar en la pequeña pantalla de España.

Una figura que, por otro lado, nunca he tenido problema alguno en explotar. De hecho, son muchos los envidiosos, resentidos y catatetos que salen ahora a las redes a recordar con aviesa intención el pasado de Pilar.

Un pasado en el que, al contrario de lo que ocurre ahora, donde sus sesiones de fotos están más enfocadas a la moda que a otra cosa, la colaboradora de El Hormiguero protagonizaba reportajes muy subidos de temperatura.

El que Pilar triunfe y de forma tan rotunda, ha provocado que emerjan también un buen número de haters. Y son ellos los que de vez en cuando desempolvan una serie de fotografías como las que integran la imagen de cabecera de este artículo.

Y no porque no aparezca sensual, que, como se puede apreciar en ellas, lo hace, sino porque hay quien considera que no deja de ser una especie de mujer objeto. Con titulares como "animal caliente" o "la más sexy" son muchas las mujeres que se han dirigido a ella a través de las redes sociales habiéndole saber su malestar.

"Que te prestaras a esto es lamentable", "No entiendo cómo te dejabas fotografiar así", "¿En serio es necesario que salgas así Pilar? Flipo" o, directamente, "Como mujer siento vergüenza de ti" son algunos de los comentarios que se pueden leer en diversos foros de la red.

Lo cierto es que hoy en día resulta impensable imaginar a Rubio posando así y en reportajes tan denigrantes como estos, pero Pilar, como todos, tiene un pasado. Y muchos no lo olvidan.