La bella Kardashian aparece sin maquillar y los tarados de Twitter la insultan como fieras

Seguro que a ella no le preocupa mucho, porque ni su fama ni su hacienda dependen de esa panada de mamarrachos (KIM Kardashian se quita el sujetador e inunda de carne y deseo el mundo de Instagram).

Las hermanas Kardashian son especialistas en poner las redes sociales patas arriba. Y es que no solo Kim, la que lo ‘empezó todo' tiene esa facultad. Cada una de ellas (Kourtney, Kim, Khloe, Kendall y Kylie) es motivo de polémica cada vez que suben una foto a sus respectivas cuentas (El plan de Kim Kardashian para mantenerse sensual y competir con las grandes modelos).

Lo más habitual es que sean imágenes en las que las vemos mostrando sus espectaculares figuras con modelitos muy arriesgados o haciendo gala del más que alto nivel de vida que llevan.

Sin embargo, las Kardashian triunfan también en las redes porque no tienen problemas en mostrar su lado más natural. Eso sí, que lo hagan no implica que no reciba palos por ello. Y la última publicación de Kourtney es un buen ejemplo de ello.

Y es que la mayor del clan ha decidido compartir un divertido momento con sus seguidores. En la imagen la podemos ver junto a su hermana Kim y, al contrario de lo que es habitual, ninguna de las dos aparece precisamente muy favorecida.

Parece ser que fue la mujer de Kanye la que incitó a Kourtney a que probara una nueva mascarilla. Y claro, viendo la cara que se les quedó a las dos, la celebritie no ha tenido ningún reparo en subir una foto del momento.

Una imagen que ha provocado toda clase de comentarios. Muchos son los que aplauden esa naturalidad tan propia de las Kardashian. Otros, sin embargo, las han atacado. Y de qué manera.

"¡Monstruo!"

"Qué feas son"

"Sin maquillaje se ve cómo son realmente las Kardashian"

"Ahora entiendo porque van hasta arriba de cremas todo el día..."

Esos son algunos de ellos. Obviamente ambas esperaba este tipo de comentarios viendo sus caras en la imagen, por lo que, por mucho que las críticas hayan sido exageradas, no deben estar precisamente preocupadas.