La familia Kardashian no descansa (El "infierno" de Jordyn Woods tras ser expulsada del clan Kardashian).

Hace unas semanas se hacía pública la infidelidad de Tristan Thompson a su pareja y madre de su hija, Khloé Kardashian, con la mejor amiga de su cuñada, Kylie Jenner, ahora ha sido esta última quien habría sido engañada por su novio (El plan de Kim Kardashian para mantenerse sensual y competir con las grandes modelos).

El rapero Travis Scott y Kylie podrían estar atravesando su peor momento como pareja. Y es que el medio «TMZ» afirma que la cancelación del concierto del artista en Búfalo es la prueba que demostraría el escándalo.

«Lamento no poder actuar esta noche. No me siento bien.Lo reprogramamos al 10 de marzo, todas las entradas son válidas».