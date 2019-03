¿Qué pecado inconfesable había detras de la foto secreta de Isabel Pantoja con Encarna Sánchez?

Todo son murmullos (Críticas a 'Nada es Igual' sobre Encarna Sánchez: "Los que hablan no tenían cojones para hablar hace 16 años").

Y todo el mundo hace que sabe, pero casi nadie se atreve a soltar ( Mila Ximénez y su 'tórrida noche de sexo' con la veterana Encarna Sánchez).

Pese a que hace ya más de dos décadas que falleció la periodista y locutora de radio Encarna Sánchez, la fuerte amistad que mantuvo con Isabel Pantoja sigue siendo un tema que regresa una y otra vez (La foto prohibida de Isabel Pantoja y Encarna Sánchez que se revela 23 años después ).

Así, este fin de semana, Diego Arrabal ha contado en el programa «Viva la vida» la historia que oculta la fotografía prohibida en su momento de ambas.

Se trata de una imagen en la que supuestamente aparecen las dos en bikini en una playa de Caños de Meca y que, en su momento, salió publicada en una revista de tirada nacional pero sin Encarna Sánchez por prohibición expresa de ella.

«En esta fotografía desapareció Encarna Sánchez. El poder que tenía Encarna era tal que consiguió que la revista no la publicara», cuenta en el espacio de Telecinco, añadiendo que el que aquella foto saliera, aún con ella borrada, tuvo consecuencias.

Tal fue el estupor en el plató del espacio que hasta la propia presentadora, Emma García, decidió ausentarse.

«Me han dejado aquí solo con lo que Encarna Sánchez nunca hubiese querido que se publicase, y que hoy vamos a hacer público. Hasta Emma García se ha tenido que ir asustada del plató», decía Arrabal.

A los pocos minutos no tardó en aparecer la conductora del programa explicando su ausencia:

«Me ha dado yuyu y he dicho ‘no, no, no'. Pero al final he vuelto. Es muy fuerte esto, después de 23 años y con el carácter que tenía esta mujer».