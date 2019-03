La bella Kim Kardashian lo enseña todo y paraliza Instagram

No paran las macizas y ella menos (Kylie Jenner: La más pequeña del clan Kardashian destrona a Mark Zuckerberg como el 'millonario más jóven').

El apellido Kardashian suele venir acompañado de polémica. También el de Jenner (El ardiente desnudo integral de Kourtney Kardashian y que no es por una causa benéfica).

Las hermanas del clan son propensas a poner las redes sociales patas arriba. De hecho, Instagram y su reality (Keeping Up With the Kardashians) son sus dos mejores fuentes de ingresos.

En especial para Kourtney y Kim, las dos productoras del programa. Las dos son auténticas estrellas en las redes sociales.

Si bien es cierto que Kim es la que mayor número de seguidores en la citada red social acumula (130 millones), su hermana mayor Kourtney no se queda precisamente corta.

La mayor de las cinco ha llegado ya a la cifra de 74 millones, que no es precisamente poco. Y lo ha hecho a base de, como ocurre también con Kim, fotografías cuanto menos polémicas.

Y la última publicación es una muy buena prueba de ello. En ella podemos ver a la celebrity posando completamente desnuda. Es una taza y un ordenador portátil lo que tapa sus pechos.

Una imagen que, como era de esperar, ha paralizado a sus seguidores. Y es que en apenas un día ya ha logrado superar los 2.3 millones de likes por parte de sus followers. Por otro lado, también como era presumible, los comentarios no han sido pocos precisamente.

"Es una diosa", "Brutal", "Kourtney siempre va un paso más allá" o "Es un escándalo" son algunos de ellos.