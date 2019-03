Vídeo: Así fue la escena sexual de Antonio Tejado e Ylenia 'censurada' por los tramposos de GH DÚO

GH DÚO es un programa de lo más cateto, pero deja todo los días titulares que llenan la prensa nacional y todos los críticos de televisión, hasta los más estirados, están pendientes de él. (La impactante reacción del padre de Ylenia ante el lío sexual de su hija con Antonio Tejado en 'GH Dúo').

El programa sigue mostrándose imparable ante otras ofertas de la competencia y de la propia cadena. El espacio es líder en prime time todos sus días de emisión, pero además es el programa más visto del día en la cadena.

Este jueves ha tenido lugar una de las galas de Gran Hermano DÚO más trepidantes de la edición (Ylenia y Antonio Tejado, 'borrachos perdidos', se enrollan en 'GH DÚO').

Ya no solo porque los españoles sabían que iban a perder, con todo el dolor de su alma, un trozo de su vitalidad y alegría con la expulsión de María Jesús Ruiz (35 años) o Ylenia Padilla -finalmente la de Gandía Shore se ha ido a casita rebotadita y con mal perder-, sino porque el programa ha vuelto a ser torpe, muy muy ingenuo.

Directamente insensato, naíf, como aquellos espacios de los noventa en los que el espectador creía a pies juntillas que nunca -vaya sacrilegio- había gato encerrado.

Pues este jueves en GH DÚO se han pensado que el espectador debe ser tonto, pero la triste realidad es que la fórmula les funciona.

El reality está dando mucho de que hablar y gracias a personajes que Telecinco no esperaba que dieran tanto juego, entre ellos María Jesús Ruiz y Antonio Tejado.

Después de la expulsión disciplinaria de Jesús Ruiz, ambos protagonizaron un acercamiento y se "enamoraron", pero les duró poco.

A las semanas después se separaron y estuvieron a gritos por la casa. Telecinco se debió disgustar al no repescar a Cadenal Acevedo, la ex de Tejado, pero no nada nada porque el sobrino de María del Monte sigue haciendo de las suyas.

El pasado miércoles los concursantes se desfasaron una vez más en la fiesta semanal. Ylenia, como es habitual, lo dio todo y se pasó con las copas. Muchos criticaron su actitud, pero más aún su acercamiento a Antonio Tejado.

Según algunos usuarios creen que se arrimó a él para seguir la estrategia de María Jesús Ruiz y salvarse esta noche de la expulsión. Sin embargo, otros critican a Tejado por aprovecharse de ella mientras estaba fuera de sí.

Es que no lo hay... Ella se magreo con el, pues ALE,bien que se lo pasaron. FIN — Mara (@Mara10708052) 7 de marzo de 2019

#GHDúoGala10

Tanta censura ya huele.

Dejaos de gilipolleces de quien debe ganar cuando todos sabemos que debe ser la planta del jardín.

Gh no ha muerto,está siendo prostituido.

Toda la puta fiesta censurada...qué profesionalidad¡¡ — El.buscador de mecheros (@DeMecheros) 7 de marzo de 2019

Cuando van a poner lo de Ylenia y Antonio!!! Seguro q hay censura máxima!!#GHDÚOGala10 — toko toko!! (@Rem70627175) 7 de marzo de 2019

Hostia, ahora entiendo la censura de la fiesta de anoche. Es que a Ylenia ni se la entendía al hablar. 😳😳🤦🏻‍♀️ #GHDÚOGala10 — Ángela (@santanderina199) 7 de marzo de 2019