El destape de Izabel Goulart y Bruna Marquezine deja atrás a Lara Álvarez

Están arrasando en Instagram. El Carnaval de Río tocó a su fin y lo hizo después de varios días de fiesta y disfraces. La fiesta más importante de Brasil tuvo a muchos rostros conocidos disfrutando de uno de los eventos festivos más reconocidos en todo el planeta, según recoge Berta Batlló en diariogol.

Una de las que consta que estuvo, a tenor de la imagen que publicó en su perfil de Instagram, es Izabel Goulart. La modelo de Victoria's Secret lució un 'modelito' que no dejaba nada a la imaginación.

Izabel aprovechó la fiesta de Carnaval para sacar sus armas de mujer y apareció con un sujetador con cadenas de cuello halter de la firma John John Denim, que dejaba ver su estilizada figura y resaltaba entre las asistentes. Además, los combinó con un minishort de tiro alto.

Junto a ella, posaba Bruna Marquezine. La ex de Neymar tampoco se quedó atrás y se enfundó un 'look' muy atrevido, dónde resalta en top muy sexy de cuello alto y transparencias. No llevaba ropa interior, a tenor de lo que se puede apreciar en la imagen. Combinaba la parte de arriba con un pantalón deshilachado, que tampoco pasó desapercibido.

Las redes sociales se han hecho eco de esta foto y hasta los seguidores españoles ya han buscado una comparación con la Izabel y Bruna: "¡Ni Lara Álvarez!", apuntan algunos usuarios. Y es que la presentadora de Telecinco es muy dada, en los últimos tiempos, a lucir vestimentas de brillantes y atrevidas. (Ver vídeo de Lara)

E incluso, durante su estancia en Honduras siempre viste en las galas con 'looks' muy veraniegos y sexys. Ya que Lara es de las españolas que más acuden a la moda caribeña para dejarse ver en redes y televisión.