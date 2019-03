La horrible opinión de Samanta Villar: “Antes de tener hijos era plenamente feliz”

Sabemos que lo hace para llamar la atención, pero resulta de lo más horrible faltar así a una nueva vida y a la importancia de ser madre; choca por la antinatura e innecesario que resulta. De todas formas, no somos quién para juzgar estas palabras, ya lo hará su hija el día de mañana, y a buen seguro, será mucho más dura. El mismo derecho que le asiste a ella para decir que su maternidad no la hace feliz lo tenemos los demás para resultarnos horrible. (Samanta Villar muy cabreada con la recomendación de una farmacéutica para la enfermedad de su hija)

A sus 41 años, y después de una larga trayectoria periodística, Samanta Villar fue madre de mellizos mediante una ovodonación. Quiso compartir su experiencia en un libro, "Madre hay más que una", que terminó convirtiéndose en todo un fenómeno. En sus páginas quiso contar la maternidad rompiendo los tópicos, y sobre todo desafiar los tabúes que existen alrededor de ella, según sq.

En particular, Villar quiso mostrar "la dureza, las dificultades extremas, los inconvenientes insoportables y el sacrificio estratosférico". Pero como recordaréis, algunos de sus comentarios levantaron ampollas en las redes sociales... Especialmente después de una entrevista a la agencia EFE en la que confesó que la maternidad, según ella, estaba "sobrevalorada". (Eva González deja en ridículo a Samanta Villar hablando de maternidad).

Desde entonces, la polémica siempre ha acompañado a Villar. Ella nos tiene muy acostumbrados a una gran actividad en sus redes sociales, donde cada vez que escribe algo, alguien sale mal parado -a menudo, ella misma, cortesía de sus numerosos haters-.

Dos años de haberse convertido en, según ella, "la mala madre de España", publica "La carga mental femenina: O por qué las mujeres continúan al mando del hogar a coste cero. En este caso, pretende abrir los ojos sobre el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres en el seno de la familia y que pesa sobre sus hombros, sobre su salud física y también sobre la mental.

Así, Villar denuncia esta enfermedad social que ella misma no sabía que padecía hasta que su editor, Oriol Alcorta, le habló sobre ella. Se dio cuenta entonces de que llevaba sufriéndola desde antes de ser madre y que, como ella, muchas amigas y personas cercanas también la padecían. "Es brutal. Sacas este tema en una conversación en la que haya mujeres y a todas les ha ocurrido. A todas. Es asombroso", dijo.

"Nos lo han inculcado. Nos han dado unos modelos de que se puede hacer y si no llegas es culpa tuya, no estás a la altura. No, olvídate. Se puede hacer a un precio tan alto que no lo quiero. ¿Sabes cuál es? Quitarte horas de sueño, quitarte horas de ocio, quitarte horas de relaciones sociales... Y eso repercute en tu salud mental", asegura Villar.