La lista de amantes de Ariana Grande enfada a Selena Gómez y salpica a Taylor Swift

No para la chica (Pillan a Ariana Grande con un ex en Nueva York y comienza el cotilleo).

Ariana Grande es una de las cantantes más importantes del momento en Estados Unidos. Cualquier foto o vídeo que publica la autora de Thank U Next tiene una repercusión espectacular en las redes sociales y medios estadounidenses.

Sin embargo, uno de los asuntos que más interesan a sus millones de seguidores es su vida sentimental y sus escarceos amorosos. Y es que, a pesar de tener 25 años, no son pocas las relaciones que ha tenido la joven.

Una de sus parejas fue Graham Phillips. Con el cantante y actor norteamericano comenzó una relación en 2008 y finalizó en 2011.

No obstante, mantienen una amistad que no ha impedido que se hayan visto en las últimas semanas, como se hizo eco este medio, tras ser 'pillados' por las calles de New York.

Otra es Big Sean. Con el cantante estadounidense estuvieron juntos hasta 2015 y, a partir de ahí se acabó el amor.

Aunque, también como con todas sus ex parejas ha mantenido el contacto y en ocasiones se les ha visto pasar algunos momentos juntos.

El tercero de los ex es MacMiller. El rapero tuvo una relación con Ariana hasta mayo de 2018. La ruptura supuso una mala noticia para ambos, aunque lo peor estaba por llegar.

Lo peor llegó cuando el rapero fue hallado muerto a finales del año pasado. Una noticia que cayó como un jarro de agua fría en el entorno de la cantante estadounidense. El más reciente fue Pete Davidson. Tampoco fructificó y el amor se le volvió a resistir a Ariana.

Aunque, hay un romance que no ha salido a la luz, pero del que se habla en los corrillos periodísticos de Estados Unidos. Se trata de Justin Bieber.

El cantante canadiense dejó su relación con Selena Gómez y, al parecer, aprovechó sus meses de soltería para tener algún affaire con una de las grandes amigas de su ex.