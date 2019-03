La secreta adicción de Selena Gómez a la que Ariadna Grande también está enganchada

Otra que no cesa de hacer titulares y dar portadas (La metamorfósis de la bella Kim Kardashian que arrasa en Instagram).

Selena Gómez volvió a los medios de comunicación y a su vida el pasado mes de diciembre.

La joven pasó por el peor momento de su vida hasta la fecha por culpa de su amado, Justin Bieber. A la actriz no le sentó nada bien separarse del cantante canadiense, pero mucho menos enterarse de que en poco tiempo rehació su vida con Baldwin, su actual pareja.

Bieber admitió que se casó en secreto con la modelo y Gómez se sumergió en una profunda depresión. No podía salir sola y tuvo que ser ingresada en un centro de rehabilitación.

Ahora es Justin Bieber quién pasa por el mismo trance. Las noticias sobre un posible noviazgo de la cantante no paran de copar los medios de comunicación. Primero con un amigo y ahora con Zac Efron. El artista no puedo olvidar por mucho que quiera a la cantante.

De hecho desde que estuvo ingresada no paró de ir a su casa para conocer su estado de salud y de llamar a sus familiares todos los días. Fuentes cercanas a la cantante aseguran que se hizo algo pesado. No solo no soporta esa supuesta relación, sino que además se culpa del intento de suicidio de Gómez.

Ahora mismo se encuentra ingresado en un centro de rehabilitación y no parece que esté mejorando. Esta semana lanzó un preocupante mensaje a sus seguidores:

"rezad por mí".

Selena Gómez prefiere hacer caso omiso a esta polémica y a sus supuestas relaciones, ella sigue volcada en vivir la vida y recuperar todo el tiempo perdido.

La cantante no para de acudir a eventos, disfrutar de buenos momentos con sus amigas y todo ello lo muestra en sus redes sociales, donde después de un tiempo inactiva ha vuelto con más fuerza que nunca. La actriz cuenta con 147 millones de seguidores.

Gómez era la mujer más seguida del planeta en Instagram, pero ya no. Ariana Grande desbancó a la actriz. La cantante cuenta con 148 millones. Entre ellas se ha abierto una guerra y Gómez no piensa dejarle vencer.

La competición ha sido tal que Selena Gómez se está atrapando por las redes sociales y estará acudiendo a terapia para "desintoxicarse".

Una adicción que le estaría jugando una mala pasado y tal vez deberá acudir durante un tiempo a otro centro de rehabilitación y asistir a un psicólogo para ayudarla. El primer paso dejar de publicar tan a menudo.