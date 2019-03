Kim Kardashian nos enseña las tetas y su lujoso tanga de Swarovski

Cada vez que los seguidores de Kim Kardashian entran en la cuenta de Instagram de la celebrity lo hacen precavidos. Y es que si algo tiene Kim es la facilidad de poner las redes sociales patas arriba.

Y no es precisamente algo reciente. Todo lo contrario. Desde que saltó a la fama hace ya unos años gracias al éxito del reality que sigue a su familia, Keeping Up With the Kardashians, la mujer Kanye no ha parado de saltar de polémica en polémica gracias a sus publicaciones en las redes.

Obviamente no son todos, pero sí que son muchas las veces que la americana ha regalado a los suyos posados imposibles ya sea desnuda o prácticamente desnuda. Y es que sus curvas se han convertido en su principal arma.

Unas curvas que, gracias a internet, he explotado como muy pocas. Y es que Kim (como el resto de sus hermanas) han vito en Instagram la plataforma perfecta para estar siempre en boca de todos. Ahora, con tan solo hacer un click, su imagen y su nombre puede dar la vuelta al mundo.

Y más si se trata de posados tan bestias como este. Una imagen que, pese a que tiene ya un tiempo, sigue siendo de las más comentadas entre sus seguidores. No es para menos. En ella podemos ver como Kim se quita la ropa y que queda únicamente con un tanga de Swarovski.

Una foto que acumula ya más de 4.5 millones de likes y que sigue generando comentarios como "No me lo creo", "Eso sí que es un selfie" o "Lo de Kim Kardashian es de otro planeta". Lo cierto es que hay más, muchas fotos más en las que la celebrity aparece mostrando sus encantos, pero pocas tan glamurosas como esta.